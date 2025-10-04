За результатами опрацювання протоколів з 99% виборчих дільниць на парламентських виборах у Чехії перемагає популістична партія ANO мільярдера та експрем'єра країни Андрея Бабіша. Попередньо політсила отримує 34,7% голосів.

Результати у режимі реального часу публікує чеський урядовий сайт Volby.cz.

Загалом шість партій подолали 5% барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту.

Так, партія Бабіша ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша отримує 34,7% голосів.

На другому місці правоцентристський блок SPOLU ("Разом") під керівництвом чинного премʼєр-міністра Петера Фіали із результатом у 23,2%. Третій щабель займає центристська партія STAN ("Старости і незалежні), набравши 11,2%.

Далі йдуть проєвропейські центристи Pirati ("Піратська партія") — 8,8%, проросійські ультраправі SPD ("Свобода і пряма демократія") — 7,8% та праві Motoriste Sobe ("Автомобілісти") — 6,8%.

Згідно з поточним розподілом голосів ANO не зможе розраховувати на більшість в майбутньому уряді Чехії.

У коментарі кореспондентці Суспільного, яка наразі перебуває у Празі, Бабіш заявив, що вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, й на ініціативу Чехії з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, це має організовувати НАТО.

"Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті... Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них", — сказав політик.

Окрім цього, на його думку, Україна не готова до вступу в Євросоюз, адже, мовляв, "спочатку потрібно закінчити війну". Втім лідер ANO не виключає співпраці Праги й Києва.

Також Ceske Noviny пишуть, що Бабіш вже заявив, що очолювана ним політсила вестиме переговори з рухом SPD ("Свобода і пряма демократія") та Motoriste Sobe ("Автомобілістами") задля формування однопартійного Кабінету міністрів на чолі з ANO.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел привітав ANO та всі інші партії з перемогою на цих парламентських перегонах.

"Результати показують, що виборці чітко підтвердили переважливий прозахідний напрямок нашої країни. Починаючи з завтрашнього дня, я очолю переговори щодо формування уряду з партіями, які досягли успіху на виборах і подолали поріг, необхідний для потрапляння до палати депутатів", — написав чеський лідер у соцмережі Х.

Він також висловив сподівання, що країна матиме стабільний уряд, який вирішуватиме "фундаментальні питання та гарантуватиме процвітання та безпеку своїх громадян".

Що відомо про парламентські вибори у Чехії

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці у країні закрились о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту (Палати депутатів) за пропорційною виборчою системою строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Ці вибори, також стали першими, коли громадяни за кордоном змогли проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".