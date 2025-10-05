Президент Чехії не доручив формування уряду партії експремʼєра Бабіша

Президент Чехії Петр Павел провів переговори з лідерами партії ANO, яка набрала найбільше голосів на парламентських виборах, Після переговорів він повідомив, що не доручив партії формування нового уряду, адже це "передчасно".

Про це Петр Павел повідомив під час пресконференції 5 жовтня, передає чеське видання Ceske Noviny.

Президент Чехії заявив, що формування нового уряду має відбутися після першого засідання нижчої палати парламенту, до якої відбулися вибори.

"Новий уряд може бути призначений тільки після того, як нинішній уряд піде у відставку. Він не може піти у відставку до того, як відбудеться установче засідання нової Палати депутатів", — відзначив президент.

За словами Петра Павла, лідер партії ANO Андрей Бабіш погодився з президентом щодо передчасного рішення з формування уряду. Президент Чехії вважає, що партії, які формуватимуть коаліцію у парламенті, мають отримати більше часу для переговорів.

Президент Чехії заявив, що вважає пріоритетами прозахідний напрямок країни та перебування в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі (НАТО), які, на його думку, є найкращою гарантією безпеки та процвітання. Ще одним пріоритетом, за словами Петра Павла, є збереження інституцій демократичної держави. Він хоче контролювати ці параметри під час усіх переговорів, які призведуть до формування нового кабінету міністрів.

Що відомо про парламентські вибори у Чехії

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці у країні закрились о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Явка перевищила 50%, а в окремих районах — понад 60%.

Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту за пропорційною виборчою системою строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Ці вибори, також стали першими, коли громадяни Чехії за кордоном змогли проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".

Згідно з даними одного з останніх опитувань агентства STEM для CNN Prima News, партія ANO має підтримку 28,0% респондентів порівняно з 21,0%, які має керівна правоцентристська коаліція SPOLU, очолювана чинним прем'єр-міністром Петром Фіалою.