Через збої GPS літак Ryanair двічі заходив на посадку у Вільнюсі

Літак Ryanair, що летів з Відня до Вільнюса, не зміг приземлитися з першої спроби через збої у навігаційній системі GPS. Це вже не перший випадок порушень сигналу супутникової навігації в регіоні.

Про це пише литовське видання LRT.

Вранці 8 жовтня літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Відня до Вільнюса, під час підльоту до литовської столиці був змушений перервати першу спробу посадки. Пілот скасував захід на посадку через проблеми з GPS-навігацією та зробив додаткове коло.

Літак успішно приземлився під час другого заходу о 08:44. Представниця служби авіаційної навігації Литви Інґріда Даугірде підтвердила, що причиною інциденту стали тривалі перешкоди сигналу GPS, які фіксують у цьому регіоні вже не вперше.

Подібні випадки не поодинокі. Наприкінці вересня перешкоди в навігаційній системі завадили польоту літака до Литви, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії. Також повідомлялося, що через збої GPS екіпаж літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, який летів до Болгарії, був змушений орієнтуватися за паперовими картами.

У Литві наголошують, що постійні втручання в роботу супутникової навігації створюють серйозні ризики для безпеки польотів. Через це 13 країн ЄС закликали Європейську комісію виробити спільні заходи для протидії таким загрозам.