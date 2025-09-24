Військовий літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, яким вона прямувала до Литви, зазнав проблем із роботою GPS під час прольоту над російським Калінінградом.

Про це повідомила іспанська газета El Mundo.

Зазначається, що Роблес на літаку A330 іспанських повітряно-космічних сил прямувала до литовської авіабази Шяуляй. Під час прольоту над Калінінградом борт "зазнав спроби порушити роботу його GPS".

Як пояснив командир повітряного судна, цей епізод є досить поширеним явищем під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда. Він полягає у намаганні дезорієнтувати пілотів.

У випадку з літаком, на якому перебувала очільниця Міноборони Іспанії, спроба не вдалася, оскільки борт отримує сигнали від військового супутника.

Під час польоту, крім Роблес, на борту літака перебували члени сімей військових з іспанського аеротактичного загону Vilkas, що дислокований на авіабазі Шяуляй у Литві та залучений до місії з патрулювання повітряного простору у країнах Балтії.

Також на борту були та журналісти, які супроводжували міністерку під час її візиту на базу, де вона зустрічається із литовською міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне.

1 вересня стало відомо, що літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS. У Єврокомісії підтвердили інцидент. Глушіння GPS було розцінено як російську операцію.