Літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох чиновників.

За їхніми словами, літак, на борту якого перебувала президентка ЄК, залишився без електронних навігаційних засобів під час підльоту до аеропорту. Інцидент розцінено як російську операцію.

"GPS-сигнал у всій зоні аеропорту вимкнувся", – сказав один із чиновників. За словами джерел, після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення посадити його вручну, використовуючи аналогові карти.

"Це було беззаперечне втручання", – додало одне із джерел.

Управління повітряного руху Болгарії підтвердило інцидент у заяві для Financial Times.

"З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння GPS та, останнім часом, підробки сигналів. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів GPS, що призводить до експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем", — повідомили у відомстві.

Пізніше у Європейській комісії також підтвердила інцидент.

"Було глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через відверте втручання Росії. Ми, звісно, усвідомлюємо та звикли до погроз і залякувань, які є регулярним компонентом ворожої поведінки Росії", – сказала заступниця головної речниці ЄК Аріанна Подеста.

За її словами, цей інцидент ще більше зміцнить "непохитну прихильність ЄС до посилення оборонних можливостей та підтримки України". Крім того, ЄС продовжить інвестувати в оборонні витрати та готовність Європи до постійних загроз.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що "ваша інформація неправильна".

Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для відвідин заводу з виробництва боєприпасів.

"Путін не змінився і не зміниться. Він — хижак. Його можна стримати лише за допомогою сильного стримування", — сказала журналістам президентка ЄК.

Після візиту глава Єврокомісії безпечно вилетіла з Пловдива тим же літаком.

Так зване глушіння та підміна сигналу GPS, які спотворюють або блокують доступ до супутникової навігаційної системи, традиційно застосовували військові та розвідувальні служби для захисту чутливих об'єктів, але все частіше їх використовують такі країни, як Росія, як засіб порушення життя цивільного населення.

Уряди ЄС попередили, що зростання кількості глушінь GPS, за які звинувачують Росію, ризикує спричинити авіакатастрофу, фактично засліплюючи комерційні літаки під час польоту.

За останні роки значно зросла кількість випадків глушіння GPS у Балтійському морі та східноєвропейських державах поблизу Росії, що впливає на літаки, човни та цивільних осіб, які користуються цим сервісом для щоденної навігації.