У Кремлі відреагували на заяву Трампа про можливе надання Україні ракет Tomahawk

У Росії вважатимуть, що постачання американських крилатих ракет Tomahawk для Збройних сил України (ЗСУ) означатиме "ескалацію конфлікту".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

За його словами, потрібно дочекатися конкретніших рішень з боку Вашингтона.

"Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть. Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви – принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося", — сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була "недвозначно викладена Путіним".

"Це буде виток ескалації, але не зможе змінити ситуацію для Києва", — заявив Пєсков.

5 жовтня Путін заявив, що якщо Сполучені Штати нададуть Україні ракети Tomahawk для дальніх ударів вглиб Росії, то це призведе до руйнування відносин Москви з Вашингтоном.

Крилаті ракети Tomahawk мають дальність дії 2 500 кілометрів, а це означає, що якби Україна отримала ці ракети, то Москва і вся європейська частина Росії опинилися б під прицілом.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.

Перед тим американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент України Зеленський та президент США Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети Tomahawk.