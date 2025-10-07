ЄС хоче обмежити поїздки російських дипломатів через ризик шпигунства

Уряди країн Європейського Союзу погодилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів у межах блоку.

Про це повідомило видання Financial Times.

За даними розвідувальних служб, дипломати, що діють під прикриттям, можуть бути причетні до підпалів, кібератак та саботажу інфраструктури у країнах НАТО.

Запропоновані правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, повідомляти інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Цю ініціативу, підтриману Чехією, включили до нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Для ухвалення потрібна одностайність. Угорщина також підтримала дане рішення.

"Нарешті. Це одна з пропозицій, яку я висунула на своєму першому засіданні міністрів закордонних справ ЄС у квітні 2024 року, повністю підтримуючи чеську точку зору", — написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у Х.

Проте юридичне затвердження може затриматися через вимогу Австрії послабити санкції щодо активів російського оліграха Олега Дерипаски. Його активами хочуть компенсувати банку Raiffeisen збитки, які він мав виплатити в Росії.

Розвідувальні служби ЄС стверджують, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують активами або операціями за межами країн перебування, щоб краще уникати контррозвідувального стеження.

Частина країн ЄС заявила, що не підтримає пакет у такій редакції. Подальші переговори щодо пакету санкцій відбудуться у 8 жовтня.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.