ЄС хоче ввести мита 50% на сталь з усього світу

Європейський Союз хоче скоротити квоти на імпорт сталі майже вдвічі, а на сталь понад лімітом запропонувати 50% мита.

Про це пишуть Financial Times та Politico, посилаючись на текст документів, з якими ознайомилися журналісти.

FT має такі дані, що Європейська комісія збирається запропонувати 50% мито на імпорт сталі з усього світу, що перевищує квоту, встановлену на рівні 2013 року.

А за інформацією Politico, ЄС готується скоротити квоти на імпорт іноземної сталі майже вдвічі. Це буде офіційно запропоновано у вівторок, 7 жовтня. У проєкті тексту цих пропозицій, на який посилається видання, ідеться, що Євросоюз буде стягувати з імпортерів 50-відсотковий тариф на товари, які перевищують встановлений ліміт.

Це може потягти негативні наслідки для британських виробників металу, які експортують половину своєї продукції до ЄС. Євросоюз — це найбільший експортний ринок для Сполученого Королівства.

"Як країна, що не входить до ЄС, ми будемо турбуватися про це більше, ніж про тарифи США", — сказав анонімно в коментарі Politico британський експортер сталі.

Раніше дипломати ЄС заявляли, що через тарифи президента США Дональда Трампа країнам Європи треба захистити власну металургійну промисловість, виробництво сталі.

У червні Трамп підвищив мита на імпорт сталі, алюмінію та їх похідних із 25% до 50%. Водночас імпорт сталі та алюмінію з Великої Британії не підпадає під загальні обмеження — через угоду про економічне партнерство, яку сторони підписали 8 травня.

15 серпня адміністрація Трампа на 407 позицій розширила список сталевих та алюмінієвих товарів, які підпадають застосування 50-відсоткових мит.