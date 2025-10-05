Віцепрезидент Європейського Парламенту Віктор Негреску підготував листа для президента Європарламенту Антоніу Кошти з вимогою відкрити переговорні кластери про членство Молдови у Євросоюзі. Лист підписали 55 європарламентарів із 720.

Про це Віктор Негреску повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Європейський парламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Республіки Молдова, визнає досягнуті реформи та вимагає, щоб вибір громадян Молдови, виражений у результатах парламентських виборів, був цінним та поважним", — написав віцепрезидент Європарламенту.

За словами Віктора Негреску, цей лист "демонструє єдність і солідарність Європи з Республікою Молдова" та "у цьому листі нічого не згадується про роз'єднання".

Віктор Негреску — румунський політик від Соціал-демократичної партії (СДП) у Європейському Парламенті.

9 вересня стало відомо, що Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу та Єврокомісію якнайшвидше відкрити переговорні кластери про членство України у ЄС.