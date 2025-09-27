США анулюють візу президента Колумбії. Яка причина

Сполучені Штати заявили про анулювання візи президента Колумбії Густаво Петро після того, як він у п’ятницю, 26 вересня, вийшов на вулиці Нью-Йорка на пропалестинську демонстрацію та закликав американських солдатів не виконувати накази президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

“Ми анулюємо візу Петро через його безрозсудні та підбурювальні дії”, – опублікував заяву Державний департамент США у соцмережі X.

Петро, ​​який прибув до США для участі у ювілейній 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, звертаючись до натовпу пропалестинських протестувальників біля штаб-квартири ООН на Мангеттені, закликав до створення глобальних збройних сил, пріоритетом яких було б звільнення палестинців. Він додавши, що “ці сили мають бути більшими, ніж сили Сполучених Штатів”.

“Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не направляти зброю на людей. Не підкоряйтеся наказам Трампа. Підкоряйтеся наказам людства”, – сказав Петро іспанською мовою.

Агентство Reuters не змогло підтвердити, чи Петро все ще перебуває в Нью-Йорку. Його офіс та Міністерство закордонних справ Колумбії не відповіли на запити про коментарі.

Раніше Петро, ​​перший лівий президент Колумбії та запеклий противник війни Ізраїлю в Газі, розкритикував Трампа у своїй промові перед Генеральною Асамблеєю ООН у вівторок, назвавши лідера США “співучасником геноциду” в Газі та закликавши до “кримінального переслідування” за ракетні атаки США на човни через підозри, що вони займалися торгівлею наркотиками в водах Карибського басейну.

Як відзначає Reuters, відносини між США та Колумбією погано розпочалися невдовзі після повернення Трампа на посаду в січні, коли Петро відмовився приймати військові рейси з депортованими в рамках імміграційної політики Трампа.

Петро заявив, що до громадян його країни ставляться як до злочинців. Але він швидко змінив курс, погодившись прийняти мігрантів після того, як обидві країни погрожували одна одній запровадженням мит, а США скасували візові зустрічі для колумбійців.

Цього місяця Трамп вніс Колумбію до списку країн, які, за словами Вашингтона, не виконали угоди про боротьбу з наркотиками.