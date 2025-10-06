У Норвегії міжнародний аеропорт "Ґардермуен", що в Осло, у ніч на 6 жовтня припиняв роботу після того, як правоохоронці отримали повідомлення про ймовірні польоти дронів над летовищем.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Після опівночі місцева поліція отримала повідомлення про те, що пілот норвезького літака, бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло.

Зазначається, що в районі аеропорту нібито помітили від трьох до п’яти безпілотників. Можливе виявлення БПЛА спричинило затримки в рейсах.

Правоохоронці прибули на місце події та зв’язалася з екіпажем літака, щоб отримати більше інформації.

Як розповіла журналістам представниця Східного поліцейського округу Гісле Свен, один з пілотів літака "побачив з кабіни те, що сприйняв за дрони".

Правоохоронці також заявили, що інформація про появу БПЛА над Осло наразі не підтверджена. Вже 01:30 за місцевим часом поліція сповістила, що аеропорт Осло повернувся до роботи у "звичному режимі".

Дрони у норвезькому небі

22 вересня увечері в столиці Норвегії Осло над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони. Пізніше поліція повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють у причетності до інциденту.

27 вересня стало відомо, що в Норвегії над військовою авіабазою Ерланд також пролітали безпілотники. На вихідних 27-28 вересня через дрони в країні було порушене авіасполучення.

29 вересня ввечері працівники газодобувної платформи Sleipner A в Норвегії помітили дрон над родовищем, який спостерігав за ними. Керівник операцій Роджер Літлатун підтвердив, що розпочато внутрішнє розслідування.

30 вересня біля аеропорту в норвезькому місті Бреннейсунн знову помітили БПЛА. Поліція не виявила, хто керував цим об'єктом.

Крім цього прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.