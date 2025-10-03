Перейти до основного змісту
Трамп дав ХАМАСу крайній термін для прийняття мирного плану щодо Гази
Трамп дав ХАМАСу крайній термін для прийняття мирного плану щодо Гази

Юрій Свиридюк
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп виступає перед високопоставленими військовими керівниками на базі морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія, 30 вересня 2025 року. Getty Images/Alex Wong

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має до 5 жовтня 18:00 за (6 жовтня 01:00 за Києвом), щоб погодитися на американський мирний план для Гази. Інакше, за його словами, угруповання зіткнеться з "суцільним пеклом".

Про це американський лідер написав у власній соцмережі (недоступна в Україні).

План передбачає негайне припинення бойових дій, звільнення протягом 72 годин 20 живих заручників та передання останків загиблих в обмін на сотні затриманих палестинців. Документ також виключає роль ХАМАС у подальшому управлінні анклавом і передбачає тимчасове керівництво "технократичного Палестинського комітету" під контролем міжнародної "Ради миру", яку має очолити Трамп.

За інформацією BBC, керівництво військового крила ХАМАС у Газі відмовляється від пропозиції, тоді як деякі політичні представники угруповання у Катарі готові її розглядати з поправками. Серед головних заперечень — вимога передати всіх заручників у перші 72 години, що позбавляє ХАМАС головного важеля у переговорах.

Вважається, що угруповання досі утримує 48 заручників, з яких живими є лише 20, пише BBC. У плані також окреслено можливість створення Палестинської держави, однак прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про незгоду з цим пунктом.

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

  • Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;
  • Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;
  • США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;
  • У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;
  • Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;
  • США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;
  • Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);
  • За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази. Трамп дав угрупованню ХАМАС час до 5 жовтня на прийняття рішення.

