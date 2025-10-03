Трамп дав ХАМАСу крайній термін для прийняття мирного плану щодо Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має до 5 жовтня 18:00 за (6 жовтня 01:00 за Києвом), щоб погодитися на американський мирний план для Гази. Інакше, за його словами, угруповання зіткнеться з "суцільним пеклом".

Про це американський лідер написав у власній соцмережі (недоступна в Україні).

План передбачає негайне припинення бойових дій, звільнення протягом 72 годин 20 живих заручників та передання останків загиблих в обмін на сотні затриманих палестинців. Документ також виключає роль ХАМАС у подальшому управлінні анклавом і передбачає тимчасове керівництво "технократичного Палестинського комітету" під контролем міжнародної "Ради миру", яку має очолити Трамп.

За інформацією BBC, керівництво військового крила ХАМАС у Газі відмовляється від пропозиції, тоді як деякі політичні представники угруповання у Катарі готові її розглядати з поправками. Серед головних заперечень — вимога передати всіх заручників у перші 72 години, що позбавляє ХАМАС головного важеля у переговорах.

Вважається, що угруповання досі утримує 48 заручників, з яких живими є лише 20, пише BBC. У плані також окреслено можливість створення Палестинської держави, однак прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про незгоду з цим пунктом.

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази. Трамп дав угрупованню ХАМАС час до 5 жовтня на прийняття рішення.