Зеленський підписав кілька указів щодо санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 4 жовтня, підписав кілька указів про санкції, спрямовані проти російських виробників озброєнь, а також людей і компаній, пов'язаних з нафтовим сектором РФ.

Про це він сказав під час свого звернення.

"Перше – продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою. Другий указ – російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників, комплектуючих. Третій указ – наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором", — розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Київ та міжнародні партнери продовжують комплексну політику тиску на Росію.

Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо нові санкції Європейського Союзу – 19-й пакет — та відповідні кроки США", — сказав президент.

Він вкотре підкреслив, що Росія "ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку".

"Путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде", — додав Зеленський.

Згодом на сайті Офісу президента з'явились оголошені главою держави укази про нові санкції проти РФ №747/2025, №748/2025 і №749/2025.

Напередодні керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомляв, що Євросоюз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. За його словами, йдеться про щонайменше 16 суден.