Міністри фінансів G7: "Час максимально посилити тиск на експорт російської нафти"

Країни G7 збираються посилити обмеження проти Росії та основних покупців її нафти, щоби РФ скоротила свої доходи, які йдуть на війну проти України. Про це йдеться в спільній заяві "Групи семи", опублікованій на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.

"Подальші ескалаційні дії Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру", — визнають країни.

Міністри G7 вважають, що їхні санкції вже зменшили доходи Росії, а нині погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Кремля.