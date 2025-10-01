2 жовтня — 1317-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців до інших військових частин.
- Через обстріл військ РФ енергооб'єкту в Славутичі Чорнобильська АЕС опинилася в блекауті.
- Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі частково знеструмлені Конотопський та Шосткинський райони. У Дніпрі також повідомляють про перебої зі світлом. У Славутичі на Київщині зникло світло через атаку РФ по електропідстанції. В Чернігові зникло світло в кількох мікрорайонах, без електрики також залишилися окремі громади області.
Міністри фінансів G7: "Час максимально посилити тиск на експорт російської нафти"
Країни G7 збираються посилити обмеження проти Росії та основних покупців її нафти, щоби РФ скоротила свої доходи, які йдуть на війну проти України. Про це йдеться в спільній заяві "Групи семи", опублікованій на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.
"Подальші ескалаційні дії Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру", — визнають країни.
Міністри G7 вважають, що їхні санкції вже зменшили доходи Росії, а нині погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Кремля.
Росія атакувала Київську область, є травмований
На Київщині в Бучанському районі поранений 50-річний чоловік внаслідок російської атаки, повідомив голова КОВА Микола Калашник. У потерпілого уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували. О 23:33 1 жовтня Київська ОВА писала про роботу протиповітряної оборони по російських безпілотниках.
У Балаклії на Харківщині зросла кількість потраждалих від удару РФ
Вже відомо про 10 постраждалих людей внаслідок удару, попередньо, "Іскандером-М" по Балаклії на Харківщині. Серед них — чотирирічна дитина, повідомили в облпрокуратурі.
Внаслідок атаки пошкоджені кафе, аптека, магазини, адміністративна будівля, автомобілі.
У Міненерго повідомили, що електрику на всіх об'єктах ЧАЕС відновлено, блекаут тривав 3 години
Удар РФ по підстанції у Славутичі спричинив понад три години блекауту на об’єктах колишньої ЧАЕС, повідомив президент Володимир Зеленський. Йдеться про нове укриття четвертого блоку та про сховище відпрацьованого палива вагою понад 3250 тонн. Атака була хвилею з понад 20 "шахедів", частину з них збили.
Водночас на ЗАЕС блекаут триває восьмий день — РФ не дає відновити зовнішнє живлення. Президент попередив про загрозу радіаційних інцидентів з боку Росії, зокрема через слабку позицію МАГАТЕ. Він закликав Європу, США, G7 та G20 до тиску на РФ.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила о 23:00, що електрику на всіх об'єктах ЧАЕС відновлено, рівень радіації не перевищує контрольних рівнів і загроз для населення немає.