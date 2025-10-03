Перейти до основного змісту
Президент Чехії Павел та лідер партії ANO Бабіш проголосували на виборах
ЧехіяВИБОРИПОЛІТИКАСВІТ

Президент Чехії Павел та лідер партії ANO Бабіш проголосували на виборах

Ексклюзивно
Марія Патока
Валерія Пашко
Розмір шрифту
Петр Павел
Президент Чехії Петр Павел вітає чоловіка після того, як президент Павел проголосував на виборчій дільниці під час парламентських виборів країни в селі Черноучек, Чеська Республіка , 3 жовтня 2025 року. REUTERS/Eva Korinkova

Президент Чехії Петр Павел та лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш проголосували на дострокових парламентських виборах. У п'ятницю, 3 жовтня, у Чехії стартують парламентські вибори. Голосування триватиме два дні.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Президент Петр Павел очікує складних післявиборчих переговорів.

"Я, як і Андрей Бабіш, вважаю, що наша позиція з ЄС та НАТО є найсильнішою гарантією того, що наша країна залишатиметься безпечною та процвітаючою. Він чітко заявив, що не має наміру підтримувати жодного референдуму щодо виходу з ЄС. Він підтримуватиме нашу тверду відданість НАТО, і я сподіваюся, що це стане міцною основою його майбутнього уряду, якщо він виграє вибори та буде призначено новий уряд", — повідомив Петр Павел журналістам перед голосуванням.
Президент Чехії Павел та лідер партії ANO Бабіш проголосували на виборах
Президент Чехії Петр Павел відвідує виборчу дільницю для голосування під час парламентських виборів країни в селі Черноучек, Чеська Республіка , 3 жовтня 2025 року. REUTERS/Eva Korinkova

Лідер партії ANO Андрей Бабіш проголосував на дільниці в Остраві

Хоча голова руху ANO Андрій Бабіш постійно проживає в Пругоніце в Центральній Чехії, він проголосував у центрі Острави.

Бабіш, під час черги до голосування, встиг привітати кількох виборців перед виборчою дільницею. Лідер ANO залишився за завісою лише ненадовго. Перш ніж вийти з-за неї, він зім'яв решту паперів, з якими прибув на вибори, і пішов кидати конверт у скриньку для голосування. Фотографи зробили декілька фото Бабіша. "До побачення", – сказав він і пішов. Кілька людей чекали на нього біля виборчої дільниці, щоб привітати. Сам Бабіш не коментував вибори журналістам.

Президент Чехії Павел та лідер партії ANO Бабіш проголосували на виборах
Лідер партії ANO Андрій Бабіш виходить з виборчої дільниці під час парламентських виборів в Остраві, Чеська Республіка , 3 жовтня 2025 року. REUTERS/David W Cerny

За попередніми результатами опитувань у Чехії перемогу на виборах може отримати популістська партія ANO експрем'єра країни Андрея Бабіша, яка не налаштована підтримувати Україну.

Які ще політсили беруть участь у парламентських виборах в Чехії

SPD — ультраправа проросійська партія, яка виступають за вихід з НАТО та ЄС;

STAN — ліберальна, центристська проєвропейська партія, яка прагне тіснішої інтеграції з Євросоюзом;

Pirati — ліберальна, центристська проєвропейська партія;

Stacilo! — ультраліва проросійська коаліція, що включає представників колишньої Соціал-демократичної та Комуністичної партій. Виступають проти НАТО та ЄС;

Motoriste Sobe — права політсила, що бореться проти "зеленої" політики ЄС; не представлена ​​в чинному парламенті.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок