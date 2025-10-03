Президент Чехії Павел та лідер партії ANO Бабіш проголосували на виборах

Президент Чехії Петр Павел та лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш проголосували на дострокових парламентських виборах. У п'ятницю, 3 жовтня, у Чехії стартують парламентські вибори. Голосування триватиме два дні.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Президент Петр Павел очікує складних післявиборчих переговорів.

"Я, як і Андрей Бабіш, вважаю, що наша позиція з ЄС та НАТО є найсильнішою гарантією того, що наша країна залишатиметься безпечною та процвітаючою. Він чітко заявив, що не має наміру підтримувати жодного референдуму щодо виходу з ЄС. Він підтримуватиме нашу тверду відданість НАТО, і я сподіваюся, що це стане міцною основою його майбутнього уряду, якщо він виграє вибори та буде призначено новий уряд", — повідомив Петр Павел журналістам перед голосуванням.

Президент Чехії Петр Павел відвідує виборчу дільницю для голосування під час парламентських виборів країни в селі Черноучек, Чеська Республіка , 3 жовтня 2025 року. REUTERS/Eva Korinkova

Лідер партії ANO Андрей Бабіш проголосував на дільниці в Остраві

Хоча голова руху ANO Андрій Бабіш постійно проживає в Пругоніце в Центральній Чехії, він проголосував у центрі Острави.

Бабіш, під час черги до голосування, встиг привітати кількох виборців перед виборчою дільницею. Лідер ANO залишився за завісою лише ненадовго. Перш ніж вийти з-за неї, він зім'яв решту паперів, з якими прибув на вибори, і пішов кидати конверт у скриньку для голосування. Фотографи зробили декілька фото Бабіша. "До побачення", – сказав він і пішов. Кілька людей чекали на нього біля виборчої дільниці, щоб привітати. Сам Бабіш не коментував вибори журналістам.

Лідер партії ANO Андрій Бабіш виходить з виборчої дільниці під час парламентських виборів в Остраві, Чеська Республіка , 3 жовтня 2025 року. REUTERS/David W Cerny

За попередніми результатами опитувань у Чехії перемогу на виборах може отримати популістська партія ANO експрем'єра країни Андрея Бабіша, яка не налаштована підтримувати Україну.

Які ще політсили беруть участь у парламентських виборах в Чехії

SPD — ультраправа проросійська партія, яка виступають за вихід з НАТО та ЄС;

STAN — ліберальна, центристська проєвропейська партія, яка прагне тіснішої інтеграції з Євросоюзом;

Pirati — ліберальна, центристська проєвропейська партія;

Stacilo! — ультраліва проросійська коаліція, що включає представників колишньої Соціал-демократичної та Комуністичної партій. Виступають проти НАТО та ЄС;

Motoriste Sobe — права політсила, що бореться проти "зеленої" політики ЄС; не представлена ​​в чинному парламенті.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".