У Чехії 3 жовтня стартують дводенні парламентські вибори: що відомо

У п'ятницю, 3 жовтня, Чехії стартують парламентські вибори. Голосування триватиме два дні. За результатами опитувань, перемогу може отримати популістська партія ANO експрем'єра країни Андрея Бабіша, яка не налаштована підтримувати Україну.

Про це повідомляє чеське видання iDnes, а також агентство Reuters.

Парламентські вибори у Чехії триватимуть два дні: виборчі дільниці працюватимуть з 14:00 до 22:00 за місцевим часом 3 жовтня та з 8:00 до 14:00 4 жовтня. Перші результати голосування будуть відомі ввечері у суботу.

Це перші вибори, коли чехи за кордоном можуть проголосувати поштою, щоб не їхати у посольство на дільницю.

Чехи мають обрати 200 депутатів нижньої палати парламенту (Палати депутатів) за пропорційною виборчою системою. Їх обирають на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія має набрати щонайменше 5% голосів.

Наразі країною керують проєвропейські сили, які також підтримують Україну — це президент Петер Павел та уряд на чолі з Петером Фіалою, керівником ліберальної Громадянської демократичної партії (ODS).

В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрея Бабіша і він має реальні шанси повернутись на прем’єрську посаду.

Згідно з даними одного з останніх опитувань агентства STEM для CNN Prima News, партія ANO має підтримку 28,0% респондентів порівняно з 21,0%, які має керівна правоцентристська коаліція SPOLU, очолювана чинним прем'єр-міністром Петром Фіалою.

За прогнозами, жодна партія не отримає більшості у 200-місній нижній палаті парламенту, що робить розподіл місць важливим.

У разі перемоги партії Бабіша і ймовірного повернення но посаду прем'єра, багато хто в Чехії передбачає, що це призведе до зміни зовнішньої політики країни, у тому числі щодо України. Зокрема, він вже погрожував скасувати чеську ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ, якщо повернеться до влади. За його словами, вона коштує Празі забагато грошей платників податків, які слід було б витрачати "на наших власних людей".

Які ще політсили беруть участь у парламентських виборах в Чехії

SPD — ультраправа проросійська партія, яка виступають за вихід з НАТО та ЄС;

STAN — ліберальна, центристська проєвропейська партія, яка прагне тіснішої інтеграції з Євросоюзом;

Pirati — ліберальна, центристська проєвропейська партія;

Stacilo! — ультраліва проросійська коаліція, що включає представників колишньої Соціал-демократичної та Комуністичної партій. Виступають проти НАТО та ЄС;

Motoriste Sobe — права політсила, що бореться проти "зеленої" політики ЄС; не представлена ​​в чинному парламенті.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".