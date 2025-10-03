У п'ятницю, 3 жовтня, у Чехії стартували парламентські вибори. Голосування триватиме два дні. Павел Гавлічек, науковий співробітник Дослідницького центру “Асоціація міжнародних справ” розповів, чого очікувати Україні від перемоги популістської партії ANO або ліберальної партії ODS.

Про це Павел Гавлічек розповів у коментарі Суспільному.

За його словами лідер популістської партії Андрей Бабіш не є проросійським політиком у Чехії.

"Він, звісно, політик-популіст. У нього були дуже добрі та коректні стосунки з Володимиром Зеленським, коли Бабіш ще був при владі. Це було ще у 2019 році. Дуже дружня зустріч на найвищому рівні, по суті, коли він привіз велику делегацію чеських політиків. Андрей Бабіш, як я вже згадував, прагматик. Він також має деякі свої інтереси, пов'язані з Україною", — повідомив Павел Гавлічек.

Та Павел Гавлічек зазначив, що у програмі партії ANO, лідером якої є Андрей Бабіш, немає згадок про Росію як загрозу для безпеки Чехії.

"У програмі насправді дуже мало того, про що Бабіш публічно говорив щодо України та війни. У програмі ви знайдете лише дві згадки: про те, що рух Бабіша виступає за дипломатичне вирішення війни в Україні, а також про те, що Бабіш захищатиме Чехію від потенційних контрабандистів та організованої злочинності, якщо війна в Україні колись закінчиться. Жодної згадки про Росію", — повідомив Гавлічек.

Павел Гавлічек зазначає, що на парламентських виборах жодна партія не здобуде більшості, й тому партіям, які пройдуть у парламент, доведеться утворювати коаліцію. За його словами, до коаліції з популістською партією ANO можуть увійти група "Автомобілісти за себе" та ультраліві партії.

"Андрей Бабіш знає добре ультралівих та крайніх лівих політиків у Чехії. Для утворення з ними коаліції йому доведеться, звісно, заплатити ціну", — вважає Павел Гавлічек.

За попередніми результатами опитувань, у Чехії перемогу на виборах може отримати популістська партія ANO експрем'єра країни Андрея Бабіша, яка не налаштована підтримувати Україну.

Які ще політсили беруть участь у парламентських виборах в Чехії

SPD — ультраправа проросійська партія, яка виступають за вихід з НАТО та ЄС;

STAN — ліберальна, центристська проєвропейська партія, яка прагне тіснішої інтеграції з Євросоюзом;

Pirati — ліберальна, центристська проєвропейська партія;

Stacilo! — ультраліва проросійська коаліція, що включає представників колишньої Соціал-демократичної та Комуністичної партій. Виступають проти НАТО та ЄС;

Motoriste Sobe — права політсила, що бореться проти "зеленої" політики ЄС; не представлена ​​в чинному парламенті.

29 вересня повідомлялось, що напередодні парламентських виборів у Чехії група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії".