Група чеських аналітиків Online Risk Labs повідомила про виявлення 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють "проросійські наративи та підтримують радикальні партії" напередодні парламентських виборів у Чехії, запланованих на 3–4 жовтня.

Про це пише Reuters.

За даними групи, ці акаунти щотижня набирають від 5 до 9 мільйонів переглядів, що перевищує сукупні охоплення лідерів провідних партій.

"Рахунки не збігаються з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку кількох радикальних та екстремістських партій одночасно", — йдеться у повідомленні.

Чеський телекомунікаційний регулятор CTU також отримав кілька скарг на сотні акаунтів у TikTok.

"Ми визнали ці звернення актуальними й передали їх до Європейської комісії як наглядового органу за великими платформами", — повідомили у CTU.

Зазначається, що виявлені чеськими аналітиками акаунти висловлювали підтримку ультраправій партії "Свобода і пряма демократія" (SPD), яка, за більшістю опитувань, посідає третє місце з рейтингом близько 13%, А також ультралівій партії "Досить!" (Stačilo!), що набирає трохи більше 5%, це мінімум, необхідний для проходження до парламенту. Крім того, обидві політсили вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і Європейського Союзу.

Online Risk Labs зазначила, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати. Зокрема, партія "Досить!" заявила, що не використовувала жодних фейкових акаунтів, і заперечила будь-який іноземний вплив на свою кампанію.