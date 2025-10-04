Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія атакувала газові обʼєкти України 35 ракетами в ніч на 3 жовтня; у Мюнхені вдруге за добу закрили аеропорт через появу дронів; президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру і закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази; репера Шона "Diddy" Комбса засудили до 4 років і 2 місяців в’язниці — Суспільне зібрало головні новини ранку 4 жовтня

1. Росія атакувала газові об’єкти України: Зеленський про нічний масований удар

У ніч на 3 жовтня Росія випустила по Україні щонайменше 35 ракет, половину з яких вдалося збити, а також понад 380 ударних дронів різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні.

За його словами, удари були спрямовані проти газової та енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Постраждали об’єкти у Славутичі, Чернігові, Краматорську, Слов’янську та Дружківці.

Президент підкреслив, що Україна нарощуватиме удари по російських нафтогазових об’єктах та разом із ЄС готує нові санкції проти компаній і осіб, пов’язаних з оборонним виробництвом РФ.

2. У Мюнхені знову закрили аеропорт через появу дронів

У п’ятницю ввечері в аеропорту Мюнхена вдруге менш ніж за добу закрили обидві злітно-посадкові смуги через повідомлення про дрони.

Польоти було призупинено, щонайменше 10 рейсів перенаправили, а кілька літаків кружляли в очікуванні посадки. Напередодні аеропорт також закривали через аналогічний інцидент, унаслідок чого тисячі пасажирів застрягли в Німеччині.

Контекст: У ніч на п’ятницю аеропорт уже закривали на кілька годин після схожих інцидентів. Унаслідок цього тисячі пасажирів залишилися заблокованими.

3. Трамп заявив, що ХАМАС готовий до "тривалого миру"

Президент США Дональд Трамп у Truth Social заявив, що угруповання ХАМАС "готове до тривалого миру" і закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, аби звільнити заручників.

Він додав, що вже ведуться переговори щодо деталей і що йдеться не лише про Газу, а про "довгоочікуваний мир на всьому Близькому Сході".

Чому це важливо: Раніше угруповання ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази та погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

4. Репера Шона Diddy Комбза засудили до понад 4 років ув’язнення

Американського репера і продюсера Шона Diddy Комбза засудили до 50 місяців ув’язнення у США за справою, пов’язаною з проституцією, повідомляє Reuters.

55-річного музиканта визнали винним у двох епізодах організації поїздок ескортів для участі у Freak Offs. За серйознішими звинуваченнями у рекеті та торгівлі людьми його виправдали.

Контекст: Федеральні прокурори у США закликали суд засудити американського репера та продюсера Шона (P. Diddy) Комбза до 11 років і трьох місяців позбавлення волі.