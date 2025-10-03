Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія атакувала газові обʼєкти України в ніч на 3 жовтня щонайменш 35 ракетами різних типів. Лише половину ракет вдалось збити.

Про це президент повідомив у зверненні за 3 жовтня.

"Черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям", — сказав президент.

Він також зауважив, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру у Славутичі, Чернігові, а також у Краматорську, Словʼянську, Дружківці. Росіяни атакували Донеччину ввечері 3 жовтня балістичними ракетами, повідомив президент.

Зеленський наголосив на необхідності продовжувати атаки на російські обʼєкти нафтової енергетики.

"Далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних країн: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї", — повідомив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна та Євросоюз готують нові санкційні рішення проти Росії. Серед них — запровадження нових санкцій, зокрема проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва. "Будемо об’єднувати наші санкції із санкціями партнерів, і тиск на Росію буде тільки збільшуватись", — повідомив президент.

В ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну 381 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, а також 35 ракетами. Міненерго повідомляли про масовану російську атаку на енергетичну інфраструктуру — ракетами та дронами вдарили по низці об’єктів в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури.