Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, угруповання ХАМАС готове до досягнення "тривалого миру".

Про це він написав у своєму акаунті в Truth Social.

"З огляду на заяву, щойно оприлюднену ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко й безпечно звільнити заручників! Зараз це надто небезпечно зробити", — написав Трамп.

Він також повідомив, що вже ведуться обговорення деталей можливих домовленостей. За його словами, йдеться не лише про Газу, а й про «довгоочікуваний мир на всьому Близькому Сході».

"Ми вже ведемо обговорення щодо деталей, які потрібно врегулювати. Це не лише про Газу — це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході", — написав Трамп.

Допис Дональда Трампа. Скриншот

Раніше угруповання ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази та погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.