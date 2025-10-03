Шона "Diddy" Комбса засудили до понад 4 років в’язниці

Американського репера та продюсера Шона Diddy Комбза засудили до 50 місяців ув’язнення (4 роки і 2 місяці) після визнання його винним у справах, пов’язаних із проституцією. Вирок виніс федеральний суддя Арун Субраманіан у Манхеттені.

Про це повідомляє Reuters.

55-річному Шону Diddy Комбзу загрожувало до 20 років за ґратами. Його визнали винним у двох епізодах організації поїздок платних чоловічих ескортів через кордони між штатами для участі у так званих Freak Offs — наркотично-фіксованих сексуальних перформансах із його подругами.

Присяжні виправдали Комбза за серйознішими звинуваченнями у рекеті та торгівлі людьми, які могли б призвести до довічного ув’язнення. Прокурори наполягали на покаранні у понад 11 років, тоді як захист просив обмежитися 14 місяцями, враховуючи вже відбуте ув’язнення.

Під час суду Комбз визнав, що фізично знущався зі своїх колишніх подруг, але заявив, що зробив висновки та вибачився перед ними.

"Я знаю, що більше ніколи не підніму руку на іншу людину", — сказав він.

Його діти звернулися до суду з проханням про поблажливість, наголошуючи, що за рік у в’язниці їхній батько змінився. Сам Комбз розплакався, слухаючи їхні слова.

Шон Комбс, засновник Bad Boy Records, вважається однією з ключових постатей, які підняли хіп-хоп на новий рівень у США. Його справа стала однією з найгучніших у музичній індустрії, де він постав перед судом за звинуваченнями у сексуальних злочинах.