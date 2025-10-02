В Італії протести через затримання суден біля Гази

В Італії пройшла хвиля пропалестинських протестів, люди висловили солідарність із флотилією, яку затримали військові Ізраїлю біля Гази. Італійські профспілки оголосили на п'ятницю, 3 жовтня, загальний страйк.

Про це повідомляють Reuters, Il Sole 24 Ore та la Repubblica.

Пропалестинські протестувальники з вечора зайняли платформи центрального вокзалу Неаполя, блокуючи рух. Мітингарі збиралися і біля залізничного вокзалу Терміні в Римі, поліція оточила його з міркувань безпеки. Пропалестинські протести також відбулися в Мілані. У Генуї Базова профспілка (USB) оголосила про намір заблокувати порт і закликала всіх протестувальників зібратися біля одного з головних входів.

Пропалестинські демонстранти марширують за банером з написом "Заблокуємо все — загальний страйк", протестуючи проти перехоплення флотилії Global Sumud ізраїльською армією, Рим, 1 жовтня 2025 року. Getty Images/AFP/Filippo MONTEFORTE

Профспілки заявили про загальнонаціональний страйк на 3 жовтня.

"Ми блокуємо все. Флот, що складається з робітників, волонтерів, представників рухів та громадянського суспільства, який пливе з вантажем товарів першої необхідності, зазнав нападу, що є актом війни проти миру, проти людства, проти міжнародного права. Ізраїль цим актом піратства відкрито порушує міжнародні конвенції та Статут Організації Об'єднаних Націй", — ідеться в заяві USB.

Міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні розглядає можливість введення примусової роботи замість страйку.

"Комісія з гарантій страйків вже встановила, що мотиви, наведені профспілками, не підпадають під випадки, які виправдовують відсутність попередження. Сальвіні хоче запобігти тому, щоб безвідповідальна меншість завдала шкоди мільйонам італійців", — підкреслило міністерство.

Нагадаємо, ізраїльські військово-морські кораблі перехопили флотилію із понад 40 суден, що прямувала до Гази з гуманітарною місією та хотіла прорвати ізраїльську морську блокаду анклаву. На борту одного з човнів перебувала шведська активістка Грета Тунберг. МЗС Ізраїлю назвало спробу прориву провокацією. До Гази пливли і деякі громадяни Італії.