Країни Близького Сходу готові просувати план Трампа щодо Гази без згоди ХАМАС

Країни Близького Сходу готові просувати план президента США Трампа щодо завершення воєнних дій Ізраїлю у Секторі Гази, навіть якщо угруповання ХАМАС не погодиться на план.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, країни Близького Сходу сформували консенсус щодо просування мирного плану Трампа для Сектора Гази. Країни готові підтримати державу Палестина за умови, що угруповання ХАМАС не отримає діючої ролі в уряді.

Країни регіону сподіваються, що підтримуване Іраном угруповання ХАМАС прийме пропозицію США.

Метою формування консенсусу є пом'якшення регіональної нестабільності, просуваючись у реалізації планів економічного розвитку Саудівської Аравії до 2030 року.

Консенсус також відображає мотивацію реагувати на тиск з боку громадян, особливо мусульманських країн, щоб зупинити війну, яка майже знищила Сектор Гази, де проживає близько 2 мільйонів палестинців.

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази. Трамп дав угрупованню ХАМАС час до 5 жовтня на прийняття рішення.