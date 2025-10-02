США надаватимуть Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ.

Про це повідомляє Reuters з посилання на два джерела.

Також зазначається, що США закликають союзників по НАТО надати Україні подібну підтримку.

Це рішення стало першою відомою зміною політики президента США Дональда Трампа після того, як він останнім часом посилив критику Росії, "намагаючись завершити понад трирічну війну Москви в Україні", зазначає видання.

"Вашингтон давно ділиться розвідданими з Києвом, але тепер Україні буде легше завдавати ударів по об'єктах інфраструктури, таких як нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції з метою позбавити Кремль доходів та нафти", — йдеться у повідомленні.

Водночас Трамп тисне на європейські країни, вимагаючи припинити закупівлю нафти РФ в обмін на згоду запровадити жорсткі санкції проти Москви, щоб "спробувати перекрити фінансування російського вторгнення в Україну".

Як зазначає Reuters, наразі доходи від експорту нафти та газу залишаються "ключовим джерелом фінансування військових операцій Кремля", тому західні санкції спрямовані насамперед на цей сектор.

"Трамп вжив заходів щодо введення додаткового імпортного тарифу на нафту з Індії, щоб змусити Нью-Делі припинити закупівлю російської сировини за зниженою ціною, а також лобіює аналогічні кроки з боку Туреччини, щоб вони також припинили купувати нафту з Москви", — йдеться у повідомленні.

Мита Трампа через імпорт нафти з Росії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснефть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.