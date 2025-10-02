Влада Афганістану повернула громадянам інтернет і телекомунікаційні послуги

За наказом прем'єр-міністра Талібану Мохаммада Хасана Ахунда до вечора 1 жовтня в Афганістані поступово відновився мобільний інтернет, який відключили наприкінці вересня.

Про це інформує BBC, посилаючись на власне джерело, наближене до уряду.

Місцеві журналісти повідомили, що зв'язок відновлюється, а інтернет-монітор Netblocks — що мережеві дані свідчать про "часткове відновлення" підключення.

Відключення зв'язку тривало 48 годин, воно порушило роботу підприємств, були скасовані авіарейси в та з Афганістану, обмежило доступ до служб екстреної допомоги та стало проблемою для і так ізольованих у країні жінок і дівчат, для яких це часто — єдине віконце у світ, адже після 12 їм не дозволяють вчитися.

Афганці-емігранти телефонували в ефір афганської радіопередачі BBC в надії, що їхні повідомлення почують їхні родини, які опинилися без зв'язку.

Уряд Талібану не надав офіційного пояснення причин перекриття мережі.

Вимкнення комунікацій, включно з інтернетом, мобільним зв’язком і супутниковим телебаченням, сталося після кількох тижнів поетапних перебоїв та обмежень. Раніше цього місяця таліби заборонили низку книг, прибрали з університетів курси з прав людини та сексуальних домагань і продовжили обмежувати права жінок на освіту.