Перейти до основного змісту
Міністри фінансів G7: "Час максимально посилити тиск на експорт російської нафти"
G7РОСІЯСАНКЦІЇНАФТАВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАВІЙНАПОЛІТИКАСВІТ

Міністри фінансів G7: "Час максимально посилити тиск на експорт російської нафти"

Юлія Кузьменко
Розмір шрифту

Країни G7 збираються посилити обмеження проти Росії та основних покупців її нафти, щоби РФ скоротила свої доходи, які йдуть на війну проти України.

Про це йдеться в спільній заяві "Групи семи", опублікованій на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.

"Подальші ескалаційні дії Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру", — визнають країни.

Міністри G7 вважають, що їхні санкції вже зменшили доходи Росії, а нині погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Кремля.

Тому країни "Групи семи" будуть націлені на ті держави чи компанії, хто продовжує збільшувати обсяги закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу санкцій.

Також вони погодилися з важливістю мит та заборон на імпорт/експорт: "Ми вживатимемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, нашого імпорту з Росії, що залишився, включаючи імпорт вуглеводнів".

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. Він переконаний, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок