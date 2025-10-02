Країни G7 збираються посилити обмеження проти Росії та основних покупців її нафти, щоби РФ скоротила свої доходи, які йдуть на війну проти України.

Про це йдеться в спільній заяві "Групи семи", опублікованій на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.

"Подальші ескалаційні дії Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру", — визнають країни.

Міністри G7 вважають, що їхні санкції вже зменшили доходи Росії, а нині погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Кремля.

Тому країни "Групи семи" будуть націлені на ті держави чи компанії, хто продовжує збільшувати обсяги закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу санкцій.

Також вони погодилися з важливістю мит та заборон на імпорт/експорт: "Ми вживатимемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, нашого імпорту з Росії, що залишився, включаючи імпорт вуглеводнів".

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. Він переконаний, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.