Голод у Газі підтвердили у звіті, підтриманому ООН

Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки (ІПК) підтвердила, що у місті Газа Сектора Гази є масовий голод населення станом на зараз.

Про це йдеться у звіті Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки.

У звіті ІПК йдеться про те, що понад 500 тисяч людей у ​​секторі Газа стикаються з "катастрофічними" умовами, що характеризуються "голодом, злиднями та смертю".

Також ІПК описує голод у Газі як "повністю штучний" і зазначає, що необхідна "негайна реакція у великих масштабах", інакше відбудеться "неприйнятна ескалація" смертей, пов’язаних з голодом.

Якщо реакції не станеться, то ІПК очікує погіршення ситуації у Секторі Гази до кінця вересня 2025 року. За прогнозами, понад 641 тисяча палестинців зіткнеться "з катастрофічними умовами". Ті, хто опиняться у надзвичайній ситуації, повʼязаній з харчуванням, буде понад мільйон жителів Гази.

До червня 2026 року щонайменше 132 тисячі дітей віком до п'яти років страждатимуть від гострого недоїдання. Це включає понад 41 тисячу важких випадків у дітей з підвищеним ризиком смерті. Майже 55 тисяч вагітних і жінок, які годують грудьми, також потребуватимуть термінових продовольчих заходів, повідомляє ІПК у звіті.

Уряд Ізраїлю назвав цей звіт "пропагандою ХАМАС", повідомляє BBC.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі звинуватив Ізраїль у "катастрофі" у Газі, якою став голод. Його заяву опублікували на сайті уряду країни.

"Уряд Ізраїлю може і повинен негайно вжити заходів, щоб зупинити подальше погіршення ситуації. Він повинен негайно та стабільно забезпечити безперешкодне постачання харчових продуктів, медикаментів, палива та всіх видів допомоги тим, хто так відчайдушно їх потребує", — наголосив Девід Леммі.

Він також закликав Ізраїль дозволити ООН та міжнародним неурядовим організаціям безперешкодно виконувати свою роботу з порятунку життів. Допомога має бути надана тим, хто її потребує, терміново та без затримки.

В ООН підтримали звіт ІПК. У відповідь на звіт, керівник гуманітарної допомоги ООН Том Флетчер заявив, що голоду можна було повністю запобігти, додавши, що постачання харчових продуктів до Сектора Гази було неможливе через систематичні перешкоди з боку Ізраїлю. Його заяву передає BBC.

ООН має право оголошувати ситуацію голоду на певній території офіційно.

Раніше стало відомо, що Ізраїль розпочав операцію зі взяття під контроль Сектора Гази. Ізраїль не вважає це окупацією, та говорить, що лише хоче звільнити заручників, яких утримує ХАМАС. Та Ізраїль вже виселяє мешканців Сектора Гази з території.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів. Нині тривають перемовини щодо припинення вогню та узгодження тексту мирної угоди.

Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною. За оцінками ООН, сотні людей, зокрема діти, помирають від голоду. Постачання допомоги ускладнене через бойові дії Ізраїля, блокування маршрутів і відсутність узгоджених гарантій безпеки.

В кінці липня 2025 року президент США Трамп визнав, що у Газі палестинці потерпають від голоду та заявив про створення продовольчих центрів. З 1 серпня країни розпочали доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази авіашляхом — через скидання допомоги з літаків, адже наземний шлях блокує Ізраїль.