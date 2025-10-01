Варшавський суд ухвалив взяти під варту українця Володимира З., якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до диверсії на газопроводі "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомляє RMF FM.

Варшавський окружний суд постановив взяти під варту Володимира З. на сім днів. Цю інформацію Суспільному підтвердив й адвокат підозрюваного. За цей час прокуратура має отримати перекладені польською мовою документи, необхідні для розгляду клопотання про його екстрадицію до Німеччини. Напередодні чоловіка допитали в Окружній прокуратурі Варшави, де він не визнав себе винним.

За даними RMF FM, Володимир З. близько трьох років живе з родиною у Прушкові поблизу Варшави та керує там будівельною компанією. Раніше він виїжджав до України після того, як німецький суд видав європейський ордер на його арешт, але згодом повернувся до Польщі, ймовірно, через Словаччину.

Проблеми виникли, коли українець вирішив придбати нерухомість у Польщі. Під час перевірки документів чиновники виявили, що він перебуває в розшуку за європейським ордером. Після цього поліція затримала його, а процедура виконання арештного наказу запущена.

Інші затримання у справі "Північного потоку"

У серпні 2024 року в Італії заарештували іншого українця — Сергія Кузнєцова, підозрюваного в координації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". За версією німецьких слідчих, він нібито керував групою, яка восени 2022 року на яхті "Андромеда" здійснила підрив трубопроводів.

Серед учасників цієї групи були семеро людей, зокрема чотири водолази. За даними слідства, Володимир З. виконував роль інструктора з дайвінгу та безпосередньо брав участь у закладанні вибухівки на дні Балтійського моря.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік". Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.