У польському місті Вроцлав група підлітків виманила 23-річного українця на "побачення із 16-річною дівчиною". Коли той прийшов, його побили, поголили йому голову, а на обличчі намалювали нацистську символіку.

Про це повідомила пресслужба головного управління муніципальної поліції Вроцлава.

Там кажуть, що таким чином група підлітків вирішила "покарати" 23-річного українця, виманивши його на побачення.

Вказується, що для цього вони створили фейковий акаунт у соціальних мережах, видаючи себе за "16-річну дівчину, нібито зацікавлену сексуальними контактами".

Після цього підлітки почали листуватися з чоловіком, а потім домовилися з ним про зустріч. Коли він прийшов у призначене місце, ті напали на нього.

Вони побили українця, поголили йому голову й намалювали на обличчі нацистську символіку. Всі свої дії підлітки фільмували.

Польські правоохоронці заявили, що "такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону", адже йдеться про побиття, а також "про тривожні ідеологічні мотиви".

У поліції не розповіли про конкретну причину такого поводження підлітків з 23-річним українцем, але закликали батьків звертатись до правоохоронців у разі виникнення підозр щодо сексуальних пропозицій до неповнолітніх.

"Самостійні дії та спроби "здійснити правосуддя" можуть призвести до трагічних наслідків — як для жертви, так і для винних", — додали у поліції Вроцлава.

Наразі поліція встановлює роль кожного учасника цього інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених ще не досягла 18-річного віку.