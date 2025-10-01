Китайська компанія Yangzijiang Shipbuilding скасувала контракт на будівництво чотирьох танкерів вартістю близько 180 мільйонів доларів після того, як з’ясувалося, що покупець міг бути залучений до схем з обходу санкцій США.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, угоди були підписані трьома дочірніми компаніями Yangzijiang. Покупця підозрюють у використанні компанії для ухилення від американських обмежень.

Будівництво одного з танкерів уже розпочалося, при цьому аванс склав близько 22,5 млн доларів США.

"Вдячний США за санкції. Вони працюють і точно матимуть вплив на покупців російських енергоресурсів, якщо вдарити по цій галузі", — написав Єрмак.

13 вересня президент США Дональд Трамп вимагав у країн НАТО в Європі запровадити мита проти Китаю у розмірі 50-100% через імпорт Китаєм нафти з Росії. Трамп заявляв, що це "допоможе зупинити" війну, яку розпочала Росія проти України.

12 вересня стало відомо, що міністерство фінансів США закликало країни Групи семи (G7) та союзників з ЄС запровадити "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити закупівлі російської нафти та посилити тиск на РФ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує вирушити до Мадрида для переговорів із китайським віцепрем’єром Хе Ліфеном щодо питань торгівлі, TikTok та боротьби з відмиванням грошей.

Своєю чергою, Китай пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлю Китаєм російської нафти.

18 липня Євросоюз запровадив 18 пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили окремі китайські банки, пов'язані із криптоактивами, які підривають санкції проти Росії. Серед підсанкційних банків — Heihe. У Китаї заявили, що ці санкції "не мають юридичного підґрунтя" в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.