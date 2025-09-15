Перейти до основного змісту
Китай пригрозив відповіддю на можливі мита НАТО через купівлю нафти РФ
Надія Собенко
Китай, США
Американський та китайський прапори майорять у парку Гентінг перед зимовими Олімпійськими іграми 2022 року, 2 лютого 2022 року. Чжанцзякоу, Китай. AP/Kiichiro Sato

Пекін пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлю Китаєм російської нафти.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

За його словами, економічна, торгівельна та енергетична співпраця Китаю з країнами , зокрема Росією, є законною, а дії США є "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом" і серйозно підривають правила міжнародної торгівлі та загрожують безпеці й стабільності світової промисловості та ланцюгів постачання.

Лінь Цзянь зазначив, що Китай рішуче виступає проти зловживання незаконними односторонніми санкціями проти Китаю.

"Якщо законні права та інтереси Китаю будуть порушені, Китай рішуче контратакуватиме та твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – сказав він.

Речник МЗС наголосив, що позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою — діалог і переговори – "єдиний життєздатний вихід" із неї. Він зазначив, що КНР дотримується об’єктивної та неупередженої позиції, наполягаючи на сприянні миру та діалогу.

7 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження тарифів не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, серед яких — Китай.

8 серпня Китай заявив, що імпорт російської нафти є "виправданим" та відхилив погрози США щодо введення нових мит для держав, які імпортують нафту РФ.

