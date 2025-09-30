Фінляндія відправить до Данії своїх військових для протидії дронам — Стубб

Фінляндія розгорне в Данії свій військовий контингент для протидії безпілотникам.

Про це у соцмережі Х 30 вересня повідомив фінський президент Александр Стубб.

За його словами, Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях щодо захисту повітряного простору та спротиву "гібридним діям", які відбулися останнім часом.

"Щоб надати конкретну підтримку, Фінляндія сьогодні ухвалила рішення про розгортання контингенту протидії безпілотним літальним апаратам у Данії", — заявив Стубб.

Він зауважив, що фінська прикордонна служба також надасть підтримку "власними силами" й зазначив, що такі дії Гельсінкі є "чудовим прикладом конкретної співпраці між північними країнами".

"Ми надалі узгоджуватимемо наші підходи до протидії гібридним загрозам та сприятимемо розвитку можливостей в Європі", — додав фінський лідер.

Раніше Стубб заявив, що не віддаватиме наказу на негайне збиття невідомих об’єктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни. За його словами, рішення щодо цього прийматимуть фінські військові.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, українські військові прибули до Данії, аби навчити данських солдатів протидіяти безпілотникам.

Що відомо про порушення дронами повітряного простору Данії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.

У ніч проти 28 вересня Збройні сили Данії зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни.