Поблизу норвезького аеропорту помітили дрон

Увечері 30 вересня у диспетчерській вежі аеропорту в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили дрон та викликали поліцію. Один літак був перенаправлений, аеропорт закрили на ніч. Поліція провела пошуки, але безрезультатно.

"Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з цим дроном. Тому після пошуків ми завершили роботу на місці", — сказав Мортен Серенсен з поліцейського округу Нурланн в коментарі суспільному мовнику Норвегії NRK.