1 жовтня — 1316-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Європейський Союз може схвалити 19 пакет санкцій проти Росії вже у найближчі тижні. Очікується, що санкції запровадять проти російських енергоносіїв.
- Президент Володимир Зеленський поінформував, що у вересні Київ запровадив п’ять санкційних рішень проти тих, хто допомагає РФ вести війну проти України. Під обмеження потрапили 166 людей і 127 юридичних осіб.
- ЗАЕС сім діб перебуває без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення станції забезпечують резервні дизельні генератори, один з яких вже вийшов з ладу. Ситуація на станції аварійна та критична.
Поблизу норвезького аеропорту помітили дрон
Увечері 30 вересня у диспетчерській вежі аеропорту в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили дрон та викликали поліцію. Один літак був перенаправлений, аеропорт закрили на ніч. Поліція провела пошуки, але безрезультатно.
"Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з цим дроном. Тому після пошуків ми завершили роботу на місці", — сказав Мортен Серенсен з поліцейського округу Нурланн в коментарі суспільному мовнику Норвегії NRK.
Румунія планує виробляти дрони з Україною
Румунія прагне налагодити на своїй території виробництво оборонних дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для використання країнами-членами Європейського Союзу та НАТО. Про це розповіла Reuters міністерка закордонних справ Оана Цою.
Цою зазначила, що обговорення з Києвом такого виробництва почалося ще до серії порушень повітряного простору країн Європи останнім часом.
"Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому", — говорить урядовиця.