Україна планує експортувати зброю до чотирьох країн, ЗСУ отримають винищувачі Gripen, F-16 і Mirage. 1315 день війни
Київ, війна
Чоловік стоїть на даху зруйнованого житлового будинку, постраждалого в результаті ударів російських безпілотників і ракет в Києві, Україна, 28 вересня 2025 року. REUTERS/Thomas Peter

30 вересня — 1315-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

