30 вересня — 1315-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Україна планує експортувати зброю до чотирьох країн. Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, повідомив Володимир Зеленський.Мова йде про США, Європу, Близький Схід та Африку.
- Україна отримає шведські винищувачі Gripen, а також додаткові F-16 і французькі Mirage.
- Спецпредставник США в Україні генерал Кіт Келлог повідомив, що президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії.