Президент Володимир Зеленський поінформував, що у вересні Київ запровадив п’ять санкційних рішень проти тих, хто допомагає РФ вести війну проти України. Під обмеження потрапили 166 людей і 127 юридичних осіб.

Про це він повідомив у Telegram за результатами наради щодо санкційної політики.

Під час наради секретар РНБО України Рустем Умєров, а також радник – уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк прозвітували про результати й нові санкційні кроки та синхронізацію обмежень із партнерами.

"Лише у вересні ми запровадили п’ять санкційних рішень – проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму, а також синхронізували британські санкції в українській юрисдикції. Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних", — сказав президент.

Він зазначив, що у вересні також були важливі санкційні кроки з боку США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

"Фізичні та юридичні особи, компанії, price cap, танкери тіньового флоту – блокування всього того, що дає Росії змогу далі продовжувати свою агресію. У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакета ЄС якнайшвидше. Працюємо також із США щодо подальшого санкційного тиску", — розповів Зеленський.

Крім того, глава держави доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію наших санкцій партнерами.

"Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи", — додав він.

В Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який наразі готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба", через який Угорщина і Словаччина імпортують сировину. Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.