Зеленський присвоїв статус міст-героїв 15 громадам України
Зеленський присвоїв статус міст-героїв 15 громадам України

Юрій Свиридюк
Президент України Володимир Зеленський в Києві, Україна, 10 вересня 2025 року. Х/Volodymyr Zelenskyy

На День захисників і захисниць України та свято Покрови президент Володимир Зеленський відзначив не лише військових, а й громади, які активно беруть участь у захисті держави.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні ми відзначаємо 15 міст-героїв — міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї держави у повному сенсі цих слів", – сказав президент.

Міста-герої за регіонами:

  • Дніпропетровська область: Павлоград, Нікополь, Марганець (3);
  • Донецька область: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ (5);
  • Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів (2);
  • Миколаївська область: Вознесенськ, Баштанка (2);
  • Сумська область: Суми, Тростянець (2);
  • Харківська область: Куп’янськ (1);
  • Хмельницька область: Старокостянтинів (1).

