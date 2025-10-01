Зеленський присвоїв статус міст-героїв 15 громадам України

На День захисників і захисниць України та свято Покрови президент Володимир Зеленський відзначив не лише військових, а й громади, які активно беруть участь у захисті держави.
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні ми відзначаємо 15 міст-героїв — міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї держави у повному сенсі цих слів", – сказав президент.
Міста-герої за регіонами:
- Дніпропетровська область: Павлоград, Нікополь, Марганець (3);
- Донецька область: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ (5);
- Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів (2);
- Миколаївська область: Вознесенськ, Баштанка (2);
- Сумська область: Суми, Тростянець (2);
- Харківська область: Куп’янськ (1);
- Хмельницька область: Старокостянтинів (1).
