Українці не вперше змушені захищатися від російської агресії, але нині роблять це далекобійно й більш ефективно. Найголовнішим завданням є гарантувати, щоб усі наступні покоління жили без війни, терору та будь-яких загроз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення з нагоди Дня захисників та захисниць України.

”Україна є на цій землі. Це не випадковість, не милість, а здобутий українцями результат. Своя культура, своя незалежність”, — наголосив він.

У межах вшанування Дня захисників та захисниць України глава держави також підписав низку указів про присвоєння нових військових та спеціальних звань.

Зокрема:

генерал-майора отримав командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов;

бригадного генерала — заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Юрій Ральцев;

генерал-майора — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський;

бригадного генерала — начальник управління СБУ в Івано-Франківській області Віктор Назарук;

бригадного генерала — перший заступник директора департаменту планування застосування НГУ Юрій Дремух;

генерал-майора — начальник Південного регіонального управління ДПСУ Юрій Петрів;

генерала поліції третього рангу — начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Махно;

генерал-лейтенанта служби цивільного захисту — голова ДСНС Андрій Даник;

бригадного генерала — командир 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.

Новина доповнюється…