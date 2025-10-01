Українці не вперше змушені захищатися від російської агресії, але нині роблять це далекобійно й більш ефективно. Найголовнішим завданням є гарантувати, щоб усі наступні покоління жили без війни, терору та будь-яких загроз.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення з нагоди Дня захисників та захисниць України.
”Україна є на цій землі. Це не випадковість, не милість, а здобутий українцями результат. Своя культура, своя незалежність”, — наголосив він.
У межах вшанування Дня захисників та захисниць України глава держави також підписав низку указів про присвоєння нових військових та спеціальних звань.
Зокрема:
- генерал-майора отримав командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов;
- бригадного генерала — заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Юрій Ральцев;
- генерал-майора — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський;
- бригадного генерала — начальник управління СБУ в Івано-Франківській області Віктор Назарук;
- бригадного генерала — перший заступник директора департаменту планування застосування НГУ Юрій Дремух;
- генерал-майора — начальник Південного регіонального управління ДПСУ Юрій Петрів;
- генерала поліції третього рангу — начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Махно;
- генерал-лейтенанта служби цивільного захисту — голова ДСНС Андрій Даник;
- бригадного генерала — командир 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.
Новина доповнюється…