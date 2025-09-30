ЄС може схвалити 19 пакет санкцій найближчими тижнями

Європейський Союз може схвалити 19 пакет санкцій проти Росії вже у найближчі тижні. Очікується, що санкції запровадять проти російських енергоносіїв.

Про це Суспільному заявив один із топдипломатів Європейського Союзу.

"ʼЦе потужний пакет із заходами щодо дуже швидкого припинення поставок і санкцій щодо російського скрапленого газу. Але є ще питання, які нам потрібно обговорити. Ви знаєте, що в Європейському Союзі все ще є дві держави-члени, які імпортують російську нафту (Угорщина т Словаччина — ред.) Тим самим вони фінансують російську військову кампанію. І ми могли б зробити більше, щоб затягнути зашморг навколо російської економіки й задушити російську економіку, що відповідає нашим інтересам"., — розповів наш співрозмовник.

Також він очікує, що ЄС запроваджуватиме санкції проти портів, які дозволяють захід тіньовому флоту Росії для експорту нафти.

"Ми могли б зробити більше для боротьби з обходом санкцій. Тому що спостерігаються стрибки в експорті до третіх країн і товари, ймовірно, потім потрапляють деінде. Я вважаю, що ми повинні бути більш активними, щоб перевірити, чи можна націлитись на порти третіх країн, якщо тіньовий флот їх використовує", — повідомив дипломат.

Що відомо про 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення окремим пунктам у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. При чому було незрозуміло яких конкретно — йшлося зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.