Внаслідок обстрілу російськими військами енергетичної інфраструктури у місті Славутич на об’єктах Чорнобильської АЕС 1 жовтня стався блекаут.

Про це повідомили у Міненерго.

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання атомної електростанції.

1 жовтня у Чернігові близько 16:00 зникло світло у низці мікрорайонів міста. Також про зникнення електроенергії повідомили у кількох громадах області, зокрема Семенівській, Корюківській, Новгород-Сіверській та Ріпкинській.

Згодом очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про удари по енергетиці у "сусідній області". Також знеструмлена частина громад регіону.

Потім міський голова Славутича Юрій Фомічев заявив, що у місті зникло світло через удар російських військ по електропідстанції.

На Чернігівщині через проблеми з електропостачанням з 1 жовтня 20:00 діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Загалом через обстріл енергооб'єктів, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах області.

Славутич територіально розташований у Чернігівській області, проте належить до Вишгородського району Київщини.