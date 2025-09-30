Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен привітав прибуття українських військових, які мають навчити данських солдатів протидіяти дронам.

Про це у соцмережі Х повідомила пресслужба Міноборони Данії.

"Я дуже радий, що Данія може вітати українських фахівців із дронів. Це чудовий жест від наших українських друзів, який підкреслює міцні зв’язки між нашими країнами", – заявив міністр.

Крім цього у данському оборонному відомстві повідомили, що США також підтримають Копенгаген своїми спроможностями з протидії БПЛА у зв’язку з майбутнім самітом ЄС.

29 вересня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові прибули до Данії, аби навчити данських солдатів протидіяти безпілотникам.

30 вересня фінський президент Александр Стубб заявляв, що Фінляндія розгорне в Данії свій військовий контингент для протидії БПЛА.

Що відомо про порушення дронами повітряного простору Данії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.

У ніч проти 28 вересня Збройні сили Данії зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни.