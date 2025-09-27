Фінляндія та Швеція створили бригаду, до якої увійшли приблизно 5 тисяч військовослужбовців. Вона буде розміщена у фінській Лапландії, що на кордоні з РФ.

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti з посиланням на джерела у НАТО.

Зазначається, що ядром нового підрозділу стане шведська механізована бригада "Норрботтен", яка спеціалізується на веденні бойових дій у зимових умовах. Вона складається з п'яти батальйонів та підрозділів забезпечення.

За словами співрозмовників видання, крім шведських і фінських військових, до складу бригади увійдуть військовослужбовці з Норвегії та Данії, що зробить її переважно скандинавською. Штаби з'єднання розмістять у фінських містах Рованіємі та Соданкюля.

Джерела розповіли журналістам, що озброєння для нової бригади вже розмістили в Лапландії. Зокрема, туди доставили шведські самохідні гаубиці Archer, що дасть змогу прискорити введення бійців у бойову готовність.

Крім цього зазначається, що в разі збройного конфлікту ударну бригаду прикриватимуть із повітря британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також гелікоптери Apache.

За даними джерел, відповідний оперативний план схвалив командувач європейськими військами НАТО генерал Алексус Гринкевич. Навчання бригади мають розпочатися найближчим часом на фінському полігоні Роваярві.

26 вересня генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи порушення повітряного простору європейських країн літаками РФ, заявив, що у випадку необхідності військові можуть зробити "остаточний крок" і збити літак.

Порушення повітряного простору Данії

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.

Що відомо про попередні порушення дронами повітряного простору Данії та Норвегії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус в Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Ґардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.