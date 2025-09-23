Я маю зупиняти війни замість ООН — Трамп виступає на Генасамблеї

Президент США Дональд Трамп виступає на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він заявив, що Організація обʼєднаних націй не відповідає своєму потенціалу.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Президент США заявив, що "зупинив сім воєн за сім місяців" та натякнув, що цим має займатись саме ООН.

"Шкода, що мені довелося робити ці речі замість Організації Об'єднаних Націй. І, на жаль, у всіх випадках Організація Об'єднаних Націй навіть не намагалася допомогти в жодному з них. Я завершив сім воєн, мав справу з лідерами кожної з цих країн і навіть не отримав телефонного дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти у завершенні угоди", — сказав Трамп.

Також президент США вважає, що міг би отримати Нобелівську премію миру за свої "досягнення у зупиненні війн", але для нього це не головне.

"Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень, але для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями й батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", — сказав Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп заявив, що одностороннє визнання держави Палестина "винагороджує ХАМАС".

"Ми не маємо забувати 7 жовтня. ХАМАС не бажає здаватись, не бажає відпускати заручників. Хоча все, що ХАМАС має зробити — це відпустити заручників. Нам потрібно зупинити війну в Газі, нам потрібно повернути тих, кого утримують заручниками. Ми хочемо повернути усіх", — сказав Трамп.

21 вересня Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина. 22 вересня Палестину визнала Франція.

Також президент Трамп говорив про війну, яку розпочала Росія проти України. Він звинуватив Індію та Китай у тому, що вони залишаються основним джерелом фінансів Росії через імпорт енергоносіїв з РФ.

"Якщо Росія не погодиться шукати мирні рішення — ми будемо готові запровадити дуже жорсткі тарифи. Інші країни мають до нас приєднатися. Вести війну з Росією й в той час купувати у Росії енергоносії — це втрата часу. Я говоритиму з європейськими державами про це під час Генасамблеї", — сказав Дональд Трамп.

Президент США має наміри зупинити виробництво та прийняття на озброєння біологічних та ядерних видів зброї.

"Коли мені пропонують подивитись на нові розробки такої зброї, то я бачу ризики для всього світу. Якщо ми візьмемо таке на озброєння — не буде інших країн, не буде ООН, не буде нічого", — сказав Трамп.

Президент США вважає, що "експерименти" призвели до пандемії COVID-19, про це він повідомив під час промови на Генасамблеї ООН.

