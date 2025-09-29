Європейська комісія наразі розглядає можливість зміни правил процесу вступу до ЄС на тлі блокування Угорщиною просування України у цьому напрямку.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, коли країна відповідає критеріям членства, але не просувається вперед без об’єктивних причин, то "під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення".

"Якщо ми зробимо більший акцент на кваліфікованій більшості, коли йдеться про вступ до ЄС, то Комісія у своєму повідомленні про перегляд політики розширення, опублікованому минулого року, заявила, що відповідно до висновків Європейської Ради та заклику до прискорення процесу вступу, сам процес розширення може бути переглянутий", — пояснив Мерсьє.

За його словами, можливість надання Раді ЄС повноважень приймати рішення кваліфікованою більшістю голосів може стосуватися лише проміжних етапів процесу розширення, тоді як:

"Завершення переговорного розділу має і надалі прийматися одностайно всіма державами-членами, оскільки остаточне рішення про фактичне рішення щодо вступу також має прийматися одностайно. Але ми розпочали обговорення і заявили, що можемо розглянути це питання, але, повторюю, остаточне рішення є прерогативою держав-членів", — додав речник Єврокомісії.

Як повідомляє Politico, президент Європейської Ради Антоніу Кошта наразі намагається "заручитися підтримкою столиць ЄС для оптимізації процесу вступу для нових членів та виходу з глухого кута щодо потенційного членства України та Молдови".

За даними джерел видання, Кошта пропонує, щоб так звані переговорні кластери, ключові юридичні кроки на шляху до членства, могли відкриватися за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не за одностайною згодою.

"Закриття кластера все ще вимагатиме підтримки всіх столиць ЄС, проте нижчий поріг для початку переговорів дозволить Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу до стандартів ЄС у ключових сферах політики. Відтак, вони могли б просувати свої заявки на членство навіть у випадку, якщо одна чи дві країни виступатимуть проти", — зазначило джерело.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.