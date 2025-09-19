Президент Європейської ради Антоніу Кошта 19 вересня надіслав членам Євроради лист-запрошення на неформальне засідання, яке відбудеться 1 жовтня в Копенгагені, столиці Данії.

Відповідний лист опублікований на сайті Євроради.

За його словами, під час зустрічі основа увага буде приділена двом питанням: зміцненню спільної європейської оборонної готовності та посиленню підтримки України.

"Нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити і поглибити наші зусилля", — йдеться у листі.

Зокрема, Кошта пропонує обговорити питання, як країни ЄС можуть досягти цілей щодо оборонної готовності до 2030 року.

"Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та спільно реагувати на сьогоднішні та майбутні загрози. Наша амбітна мета — суттєво підвищити загальну готовність Європи до 2030 року — відображає це зобов’язання", — йдеться у документі.

Президент Євроради також зазначив, що "наша безпека тісно пов’язана з безпекою України", і запропонував під час засідання обговорити подальші шляхи підтримки України задля досягнення справедливого й міцного миру.

"В останні тижні ми спостерігаємо значний прогрес у забезпеченні гарантій безпеки в рамках Коаліції охочих. Щоб допомогти Україні досягти справедливого та міцного миру, нам слід, зокрема, розглянути питання про те, як продовжувати підтримку українських Збройних сил як головного гаранта суверенітету та безпеки країни, одночасно посилюючи тиск на Росію, зокрема шляхом загострення санкцій", — написав Кошта.

Окрім того, на зустрічі розглянуть питання шляху України до членства в ЄС.

"Процес вступу України до ЄС також має продовжуватися. Незважаючи на війну, Україна досягла вражаючих результатів у проведенні реформ. Ми повинні забезпечити, щоб цей імпульс знайшов відображення у реальних кроках на шляху до членства", — додав президент Євроради.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19-ї години перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.