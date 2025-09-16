ЄС завершує процес скрінінгу законодавства Молдови та України — єврокомісарка

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Єврокомісія скоро завершить процес скрінінгу законодавства Молдови та України на предмет відповідності законодавству Євросоюзу. Це необхідно для процесу вступу країн до ЄС.

Про це Марта Кос повідомила Суспільному.

"Ми завершимо процес скринінгу для всіх кластерів. І я хочу підкреслити, що процес триває, але іноді ми уповільнюємо процес прийняття рішень. Тож, як тільки ми завершимо скринінг, всі кластери будуть готові до відкриття цього року", — сказала Марта Кос.

Єврокомісарка повідомила, що Євросоюз шукає можливість відкрити переговори з Україною та Молдовою. Для цього необхідна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів про членство України.

"Навіть якщо ми не маємо рішення в Раді ЄС, ми продовжуємо працювати над технічною частиною, і там ми дуже швидко працюємо, щоб, як тільки будуть створені умови, можливо, на одній міжурядовій конференції відкрити всі кластери для Молдови в Україні", — повідомила Марта Кос.

9 вересня Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу та Єврокомісію якнайшвидше відкрити переговорні кластери про членство України у ЄС.