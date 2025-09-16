Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції передав Єврокомісії звіт за 2025 рік щодо виконання заходів для відкриття перемовин з ЄС за Кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС" (Fundamentals).

Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ містить інформацію про реалізацію дорожніх карт у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план заходів із захисту прав національних меншин (спільнот) України.

"Своїми діями та щоденною роботою ми доводимо відданість міжнародним зобов’язанням, впровадженню необхідних реформ та наближенню законодавства до європейських норм. Україна зі свого боку повністю готова відкрити переговори за Кластером 1 і очікує, що ЄС невдовзі продемонструє єдність щодо ухвалення цього рішення", — зазначив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

У звіті наголошується, що попри війну Росії проти України, темпи реформ зберігаються, а заходи, передбачені ключовими стратегічними документами, зокрема дорожніми картами та планом заходів щодо захисту прав нацменшин, продовжують виконуватися.

Зокрема, Дорожня карта щодо верховенства права охоплює питання правосуддя, боротьби з корупцією, основоположних прав, а також юстиції, свободи та безпеки й передбачає 529 заходів для їх реалізації.

Дорожня карта щодо реформи державного управління охоплює питання:

стратегічних засад,

розробки та координації політики,

державної служби та управління людськими ресурсами,

підзвітності,

надання послуг та управління державними фінансами й передбачає 91 захід для їх реалізації.

"Дорожня карта щодо функціонування демократичних інституцій охоплює питання загальної рамки демократії, виборчого процесу, функціонування парламентів у демократичній системі й ролі громадянського суспільства й передбачає 96 заходів. План заходів щодо захисту національних меншин (спільнот), містить 122 заходи, об’єднані у 9 стратегічних цілей", — йдеться у повідомленні.

До реалізації заходів залучено понад 160 органів влади, зокрема міністерства, державні установи, Верховну Раду та органи місцевого самоврядування.

Розробка та ухвалення Дорожніх карт із верховенства права та реформи державного управління є передумовою для відкриття переговорів України з ЄС за Кластером 1.

Нагадаємо, що Україна вже повністю підготувала все необхідне для відкриття переговорів за трьома кластерами — Перший — "Основи процесу вступу до ЄС", Другий — "Внутрішній ринок" та Шостий — "Зовнішні відносини".

Також відомо, що завершений скринінг за Кластером 3 — "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". А у липні 2025 року Україна та Єврокомісія завершили скрінінг українського законодавства за кластером "Зелений порядок денний та стале зʼєднання".

Наразі триває скринінг за Кластером 5, очікується, що всі процедури будуть завершені до 30 вересня.

Кластер 5 — фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За його результатами буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.