Парламентські вибори в Молдові тривають. Станом на 17:45 свої голоси віддали понад 1,3 мільйона виборців, або 44,98% — перевищивши мінімально необхідні 33,33%. Голосування відбувається без серйозних порушень, хоча окремі інциденти все ж зафіксовані.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Зокрема, видання NewsMaker повідомляє, що прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що протягом суботи та неділі виборча інфраструктура країни зазнала серії кібератак, через які близько 4 тисяч сайтів припинили роботу.

За його словами, це сталося після того, як Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC), підпорядкована уряду, заблокувала одну платформу через масштабну кібератаку на виборчу інфраструктуру.

"Вчора та сьогодні інфраструктура, пов'язана з виборчим процесом, зазнала декількох спроб кібератак. Йдеться, зокрема, про CEC.md, а також про низку виборчих дільниць за межами країни. Усі атаки ми виявили та нейтралізували у режимі реального часу, без шкоди для виборчого процесу", — сказав премʼєр.

За даними урядового телеграм-каналу, кібератаки націлені на платформу CEC.md, державні хмарні сервіси, автоматизовані системи, а також деякі виборчі дільниці за кордоном.

Жінка тримає дитину під час голосування на парламентських виборах у Кишиневі, Молдова, 28 вересня 2025 року. AP/Vadim Ghirda

Крім того, Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про надходження повідомлень про нібито мінування низки закордонних дільниць. Серед них дільниці в Брюсселі (Бельгія), Римі та Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США) та Аліканте (Іспанія).

"Сповіщення про мінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в межах втручання РФ у виборчий процес у Республіці Молдова", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що "державні установи підготували до такого сценарію, ми встановили чіткі процедури й співпрацюємо з нашими партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не страждав".

"Камери спостереження за виборчими процесами, розміщені у виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишалися неушкодженими до відновлення виборчих процесів", — зазначили у МЗС Молдови.

Солдати розмовляють з членами виборчої комісії, чекаючи на голосування під час парламентських виборів у Кишиневі, Молдова, 28 вересня 2025 року. AP/Vadim Ghirda

Як пише видання NewsMaker, наразі спостережна місія Promo-LEX зафіксувала 254 підтверджені порушення щодо голосування. Серед наймасовіших — порушення таємниці голосування (85 випадків, переважно фотографування бюлетенів) та групове голосування (30 випадків).

Також зафіксовано незаконну агітацію та присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях. Крім того, існують проблеми зі списками виборців, а сотні дільниць не пристосовані для людей з обмеженими можливостями.

Що відомо про парламентські вибори в Молдові

28 вересня в Молдові стартували чергові парламентські вибори, на яких громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Уперше на цих виборах запроваджене голосування поштою для діаспори.

Дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом. Цього року за місця в парламенті змагаються 23 виборчі конкуренти: 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Ці парламентські вибори вважаються важливими, оскільки вони покажуть, яким шляхом йтиме Молдова далі — євроінтеграційним чи в сторону Кремля.

Головна боротьба відбувається між двома політичними силами — партією "Дія та солідарність" (PAS), яку представляє, зокрема, й президентка Мая Санду і яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови, та "Патріотичним блоком" — обʼєднаною проросійською опозицією.

Для визнання виборів такими, що відбулися, явка має становити щонайменше третину виборців зі списків. У парламент пройдуть лише ті, хто подолає виборчий бар’єр: 5% для партій, 7% — для блоків і 2% — для незалежних кандидатів.

Як Росія намагається вплинути на вибори

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" в парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних медіа.