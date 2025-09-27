Команда Суспільного працює у Молдові напередодні парламентських виборів, що мають визначити курс країни — продовження євроінтеграції чи зближення з Росією.

У репортажі ми показуємо, якою є поляризація на місцях: від автономного регіону Гагаузія і до півночі країни спілкуємося з виборцями та з’ясовуємо, хто стоїть за "Патріотичним блоком" у протистоянні з PAS президентки Маї Санду.

Ми також розбираємо, як напередодні голосування працюють мережі російської пропаганди. Зокрема, що з'ясувало розслідування Ziarul de Gardă, і як на вибір людей впливають історія, церква та локальна економіка. Про це та про всі можливі коаліційні сценарії після 28 вересня.