28 вересня в Молдові стартували чергові парламентські вибори, на яких громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Уперше на цих виборах запроваджене голосування поштою для діаспори.

Про це повідомляє NewsMaker.

Дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом. Цього року за місця в парламенті змагаються 23 виборчі конкуренти: 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Ці парламентські вибори вважаються важливими, оскільки вони покажуть, яким шляхом йтиме Молдова далі — євроінтеграційним чи в сторону Кремля.

Для визнання виборів такими, що відбулися, явка має становити щонайменше третину виборців зі списків. У парламент пройдуть лише ті, хто подолає виборчий бар’єр: 5% для партій, 7% — для блоків і 2% — для незалежних кандидатів.

Напередодні виборів блок "Об’єднання Нації" (BUN) публічно відмовився від участі на користь партії "Дія і Солідарність" (PAS), яку представляє, зокрема, й президентка Мая Санду. А 26 вересня Центральна виборча комісія анулювала реєстрацію проросійської партії "Велика Молдова" та її кандидатів, однак рішення оскаржене й залишається чинним до рішення суду.

Президентка Майя Санду вже проголосувала, передають кореспонденти Суспільного, котрі працюють на місці. Вона заявила, що "проголосувала за парламент, який здатний підтримувати мир, за парламент, який поважає Республіку Молдова та її громадян".

"Молдова, наша дорога домівка, у небезпеці та потребує вашої допомоги. Ваш голос має вирішити нашу долю, а не куплені голоси. Ми рухаємося вперед у мирі до нашого європейського майбутнього", – заявила президентка пресі, залишаючи виборчу дільницю.

Президентка Молдови Майя Санду залишає одну із виборчих дільниць країни, Молдова, 28 серпня 2025 року. Суспільне Новини/Влад Кравець

ЦВК Молдови відмовила компанії Date inteligente у проведенні екзитполів на цих виборах. Там пояснили рішення підозрами щодо джерел фінансування компанії та сумнівами в мотивації її керівництва реалізувати такий проєкт.

Особливістю цьогорічних виборів стало голосування поштою для громадян Молдови, які проживають у 10 країнах. Загалом ЦВК відкрила 301 виборчу дільницю в 41 державі світу. Для жителів лівобережжя Дністра, які голосують на території, підконтрольній Кишиневу, працюють 12 дільниць.

Як Росія намагається вплинути на вибори

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" в парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних медіа.